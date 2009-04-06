Червоне м'ясо може шкодити здоров'ю

Американські дослідники встановили, що регулярне вживання червоного м`яса підвищує ризик захворювань серцево-судинної системи та раку.

Група дослідників з Національного американського інституту з вивчення ракових захворювань обстежили більше півмільйона осіб і опублікували свої результати в журналі Archives of Internal Medicine. Їх дані свідчать, що люди, які вживають приблизно 160 граммів свинини, яловичини або баранини ризикують більше, ніж ті, хто з`їдає 25 граммів - це шматочок шинки. Ті, хто взагалі не вживав червоного м`яса, а їв лише рибу і птицю, мали найменший ризик померти від раку і серцево-судинних захворювань.

Вчені вважають, що зменшення в раціону м`яса могло б зменшити смертність поміж чоловіків на 11 %, а серед жінок - на 16 %.

Фрукти і овочі - здоровіший вибір. Директор Інформаційного центру Британського Інституту ракових досліджень Леслі Волкер вважає, що люди повинні прислухатися до цих висновків, однак застерегла проти повної відмови від вживання червого м`яса.

"Якщо ви зазвичай їсьте м`ясо тричі на день, то тоді порада, звичайно, буде скоротити його вживання. Намагайтеся час від часу замінювати його іншими білковими продуктами харчування. Але, власне, врешті решт червоне м`ясо - це гарне джерело важливих мікроелементів, наприклад заліза, отже, не варто зовсім його позбуватися," - вважає Леслі Волкер.

Канцерогени з`являються під час теплової обробки м`яса.

М`ясо є головним джерелом насичених жирів, які беруть участь в утворенні ракових пухлин грудей і прямої кишки.

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/index.shtml