Радмін Криму рекомендує влітку збільшити кількість поромних рейсів

10:42, 08 квітня 2009
Права споживачів
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Через Керченську протоку

Рада міністрів Криму рекомендує Державній судноплавній компанії "Керченська поромна переправа" на період літньої навігації збільшити не менш як на 20% кількість поромних рейсів через Керченську протоку.

Про це сказано в прийнятій на засіданні уряду автономії 7 квітня постанові про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування в період курортного сезону 2009 року.

«Керченській переправі» також доручено до 1 червня ввести в експлуатацію приміщення нових квиткових кас у касовій залі порту "Крим".

Крім того, Керченському морському торговому порту рекомендовано підготувати інфраструктуру морського вокзалу до обслуговування пасажирів круїзних суден. 

 

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