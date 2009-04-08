Радмін Криму рекомендує влітку збільшити кількість поромних рейсів
10:42, 08 квітня 2009Права споживачів
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Через Керченську протоку
Рада міністрів Криму рекомендує Державній судноплавній компанії "Керченська поромна переправа" на період літньої навігації збільшити не менш як на 20% кількість поромних рейсів через Керченську протоку.
Про це сказано в прийнятій на засіданні уряду автономії 7 квітня постанові про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування в період курортного сезону 2009 року.
«Керченській переправі» також доручено до 1 червня ввести в експлуатацію приміщення нових квиткових кас у касовій залі порту "Крим".
Крім того, Керченському морському торговому порту рекомендовано підготувати інфраструктуру морського вокзалу до обслуговування пасажирів круїзних суден.
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