Держкомзем буде реагувати на зловживання в земельній сфері

За дорученням уряду в Державному комітеті із земельних ресурсів (Держкомземі) відкрита «гаряча» багатоканальна безкоштовна телефонна лінія для оперативного реагування на зловживання в земельній сфері. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із ЗМІ секретаріату Кабінету Міністрів України з посиланням на голову Держкомзему Олег КУЛІНІЧА.

«За номером 8-800-502-52-80 громадяни України, юридичні особи мають можливість звернутися і повідомити інформацію щодо зловживань, які існують в системі державних земельних відносин», – повідомив О.КУЛІНІЧ.

При цьому він зазначив, що ця багатоканальна лінія розгортається і на рівні регіонів, щоб належним чином реагувати на зловживання посадовців на місцевому рівні.

О.КУЛІНІЧ сказав, що під час сьогоднішнього засідання уряд детально пропрацював питання про стан земельних відносин, дерегуляції і подолання корупції в цій сфері, і в „майбутньому воно перебуватиме під гострим кутом уваги членів Кабінету Міністрів і прем`єр-міністра особисто”.