У США створили спрей-замінник шоколаду

Професор Гарвардського університету Девід ЕДВАРДС разом з колегами розробив спеціальний "шоколадний інгалятор", що дозволить ласунам “малою кров’ю” утамовувати потяг до солодощів, повідомляє The Daily Telegraph.

Пристрій під назвою Le Whif надійде у продаж вже у кінці квітня. Інгалятор являє собою невеликий циліндр з порошком із шоколадним ароматом. Він продаватиметься у чотирьох варіантах: з класичним ароматом, а також з ароматом малини, м`яти і манго.

"Він наповнює ваш рот практично чистим шоколадом - смак у нього дійсно відмінний. У ньому нуль калорій, тому цим засобом можна користуватися під час дієти", - відзначають вчені.

Д.ЕДВАРДС пояснює, що при розробці інгалятора намагався відійти від стереотипів гастрономів і зазирнути у майбутнє. "Століттями ми привчалися їсти усе в менших і менших кількостях зі все більш і більш короткими інтервалами", - відзначає Д.ЕДВАРДС.

"На нашу думку, їжа як процес має багато спільного із диханням, тому, сумістивши кулінарію з розробкою аерозольних пристроїв, ми допомогли довести звички в їжі до логічного фіналу", - говорить він.

На думку розробників, Le Whif для ласунів - це лише перший крок на шляху до харчової революції.

"Шоколад - це тільки початок. Надалі ми збираємося працювати з великою кількістю різних видів їжі, - підкреслює він. - З нами співпрацює навіть шеф-кухар Террі МАРКС, який був відзначений двома зірками путівника Michelin, він допомагає розробляти страви", - додав Д.ЕДВАРДС.

Можливо, одного разу людина зможе легко вдихнути обід з трьох блюд, не виключають розробники Le Whif.