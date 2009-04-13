“Кохання у великому місті” лідирує в українському кінопрокаті

Фільм «Кохання у великому місті», знятий за українським сценарієм російською компанією, лідирує в українському кінопрокаті серед фільмів 2009 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор кінопрокатної компанії «Геміні» Андрій ДЯЧЕНКО.

“Український фільм лідирує цього року за касовим збором. Я думаю, що за підсумками 2009 року цей фільм буде, щонайменше, у «трійці» або в «п`ятірці». На даний час фільм зібрав 18 млн. 319 тис. 868 грн.», - сказав А.ДЯЧЕНКО.

За його словами, цю стрічку випереджають тільки фільми, зняті в 2008 році: «Мадагаскар-2» з касовим збором в 21 млн. 474 тис. грн., «Адмірал» - з 20 млн. 840 тис. грн. і «Іронія долі» - з 20 млн. 684 тис. грн.

“Фільм «Кохання у великому місті” за касовим збором обійшов такі великі американські фільми, як «Пірати Карибського моря-3», який зібрав трохи більше 16 млн. грн., і «Пірати Карибського моря-2», що зібрав трохи більше 15 млн. грн.», - додав він.

У свою чергу, генеральний директор телеканалу ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ повідомив, що бюджет фільму становив 3,5 млн. дол. «Я вважаю цей фільм геніальним продюсерським проектом. Коли «Студія «Квартал-95» написала сценарій, тільки ми погодилися його купити і інвестувати у виробництво. Із самого початку ми думали, що виробництво обійдеться в 1,5 млн. дол. Але коли ми вже почали процес, провели кастинг, російська компанія «Леополіс» запропонувала перекупити у нас сценарій. Ми перепродали свої права, і вже російська компанія займалася виробництвом далі», - повідомив О.БОГУЦЬКИЙ.

Співавтор ідеї фільму і художній керівник «Студії «Квартал-95» Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ зазначив, що фільм «Кохання у великому місті» демонструватиметься в усіх країнах СНД, у США, Ізраїлі і Німеччині.

За його словами, найвищий гонорар за участь у зйомках фільмах зажадав фінський актор Віллі ХААПАСАЛО. «Його гонорар становив 3 тисячі доларів за один знімальний день», - сказав В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

У фільмі також знімалися Віра БРЕЖНЄВА, Филип КІРКОРОВ, В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Аліка СМЄХОВА.

“Ми поставили крапку в дискусіях, чи може українське кіно лідирувати в кінопрокаті. Може», - резюмував О.БОГУЦЬКИЙ.