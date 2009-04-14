Українці не вірять в ефективність захисту своїх прав

Громадяни досить низько оцінюють ефективність різних способів захисту своїх прав. Такі результати соціологічного дослідження оприлюднив Центр Разумкова.

Найменш ефективними опитані називали звернення до органів влади та Уповноваженого ВР з прав людини, зазначається в дослідженні. Найбільш ефективним – звернення до Європейського суду з прав людини. Проте оцінки ефективності, порівняно з минулорічними, знизилися відносно усіх наведених інституцій.

Переважна більшість опитаних вважають, що простому громадянину при зверненні до суду складно отримати допомогу професійних адвокатів, неурядових правозахисних організацій або Уповноваженого ВР з прав людини. Причому по всіх пунктах порівняно з минулим роком значно зросло число відповідей «складно» і «дуже складно».

Половина опитаних громадян оцінюють рівень своєї поінформованості про свої права та можливості їх захисту як низький. Дуже не значна частка респондентів оцінили цей рівень як високий, причому ця частка практично не змінюється з 2007 року.

Майже третина громадян не знають, що треба робити, щоб звернутися до суду для захисту своїх прав. Більше половини опитаних знають про це лише приблизно.

Респонденти позитивно оцінюють допомогу у підвищенні обізнаності про права з боку ЗМІ та навчальних закладів. Допомога з боку неурядових організацій і омбудсмена оцінюється досить скептично.

Серед проблем, які очікують громадян у разі необхідності звернутися до суду, найчастіше називалися проблеми матеріального плану - занадто висока вартість послуг адвокатів та нестача коштів на розгляд справи. Дуже часто називається така проблема як корумпованість судової системи.

Третина опитаних відповіли, що в цілому їх права порушувалися протягом 2008 року - число тих, хто так вважає, зросло до 34,7% з 21,7%, які були зафіксовані минулого року. При цьому, майже дві третини громадян, чиї права порушувалися, не вдавалися до жодних заходів для їх захисту.

Разом з тим, у разі суттєвого порушення соціально-економічних прав понад 20% опитаних готові звернутися до суду, не погоджуватися платити за послуги, безоплатність яких гарантована Конституцією, а близько 20% готові взяти участь у масових вуличних протестах.

Загальнонаціональне соціологічне опитування з метою оцінки стану дотримання прав людини в Україні було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 лютого по 5 березня 2009 року. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. Опитування проводилося в рамках проекту Дому Свободи - Україна «Абетка з прав людини в Україні”, що фінансується Національним форумом демократії.