Держспоживстандарт повернув громадянам понад 3 млн. грн. за неякісні товари та послуги

Протягом першого кварталу 2009 року Держспоживстандарт повернув споживачам понад 3 млн. грн. за неякісні товари та послуги

Протягом першого кварталу 2009 року Держспоживстандарт України повернув споживачам понад 3 млн. грн. за неякісні товари та послуги. Про це повідомила голова Комітету Лариса ЛОСЮК під час розширеного засідання Колегії Держспоживстандарту України. За її словами, це майже на 30 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді споживачам було повернено 2,2 млн. грн.).

Протягом січня-березня ц.р. до територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів надійшло 7376 звернень громадян. Найбільше звернень надійшло від мешканців Севастополя (888), Києва (841), Полтавської (737) та Донецької областей (576). Найменше – з Рівненської (79), Житомирської (84) і Хмельницької (84) областей. Розглянуто – 6506 звернень. За результатами розгляду в 5069 випадках (78 % розглянутих звернень) вимоги споживачів були задоволені. Найбільше вимог споживачів задоволено в Луганській, Київській, Закарпатській та Донецькій областях. Найменше – в Полтавській області.

Як свідчить аналіз одержаних звернень, близько 47 % звернень стосується якості наданих послуг (робіт), з них 14 % – житлово-комунальні послуги, 2 % – послуги зв`язку. Близько 36 % звернень стосуються якості непродовольчих товарів, 4 % – якості продовольчих товарів, 1,6 % – порушень у сфері громадського харчування.

Найбільше коштів за перший квартал 2009 року споживачам повернули Головне Київське міське, Головне Одеське, Головне Донецьке та Запорізьке обласні управління у справах захисту прав споживачів.

Особливу увагу Лариса ЛОСЮК звернула на те, що за звітний період кількість звернень громадян в центральний апарат Держспоживстандарту України зросла майже в 3 з половиною рази.

„За перший квартал 2009 року ми одержали 1410 звернень, тоді як протягом першого кварталу минулого року – 411, – зауважила Голова Комітету. – На отримані звернення надано 132 роз’яснення, направлено за належністю 779 звернень, вирішено позитивно 311 звернень, у стадії вирішення на сьогодні перебувають 188 звернень”.

Суттєве збільшення кількості звернень громадян до центрального апарату Держспоживстандарту, на переконання Голови Комітету, свідчить про зростання довіри громадян до Держспоживстандарту і є високою оцінкою його діяльності.