Термін техогляду продовжено на півроку

Уряд на засіданні у середу підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ про продовження термінів проходження технічного огляду транспортних засобів на півроку.

Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО після засідання Кабінету міністрів.

«Таке рішення прийняте у зв`язку з тим, що не в усіх областях встигли створити сертифіковані центри технічного огляду. У багатьох областях їх менше 30%», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Приміром, за його словами, в Одеській області на 40 адміністративних районів створено всього 7 сертифікованих центрів. «Причому здебільшого вони сконцентровані в обласному центрі», - зазначив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО розраховує, що за ці півроку чиновники Міністерства транспорту, МВС і Держстандарту спільними зусиллями з підприємницькими структурами зможуть створити повноцінну мережу центрів технічного огляду автомобілів.

«Я хочу порекомендувати пройти техогляд зараз, щоби в останні тижні не довелося за нашим старим звичаєм стояти в чергах. А тим, кому треба їхати на техогляд за 100 км, я вважаю за можливе почекати півроку і не бути заручником нерозторопності бізнесу та держави, тим паче, в такий складний фінансовий період», - додав міністр.