В Україні спекли паску вагою 450 кг

Українські пекарі спекли паску, яка отримала офіційний статус найбільшої з дотепер виготовлених в Україні. Це зафіксував представник Книги рекордів України.

Вага паски склала 450 кг при висоті 190 см та обхваті 2 метри.

Для приготування кулінарного шедевру було використано 170 кг борошна, 75 кг цукру, 25 кг родзинок, 20 кг маргарину, 8,5 кг дріжджів, 1,7 кг солі, 60 л молока, 750 яєць, 0,5 кг ванілі, 2 кг декоративних прикрас.

Паску презентувала компанія “Рідний продукт”. Її готували семеро пекарів міста Синельникове (Дніпропетровської обл..), де розташовані виробничі потужності компанії, якій належить бренд “Хутір”.

Готову велетенську паску доставили у Свято-Миколаївський собор, де її урочисто освятив православний священик о.Микола.

"Я вважаю, що це диво", - прокоментував подію Ігор ПІДЧИБІЙ, представник національного проекту Книга рекордів України.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 квітня, православні християни відзначають Чистий Четвер. Сьогодні прийнято пекти паски до Великодня.