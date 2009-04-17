Визначено 15 фільмів, що вплинули на розвиток світового кіно

Їх обрали американці

Американський кабельний канал Turner Classic Movies, який демонструє класичні фільми без реклами, склав список з 15-ти фільмів, що вплинули на розвиток світового кінематографу. Як повідомляє радіо «Свобода», у списку - «Броненосець Потьомкін» Сергія ЕЙЗЕНШТЕЙГА, «Народження нації» Девіда ГРИФІТА, «Метрополіс» Фріца ЛАНГА, «Громадянин Кейн» Орсона УЕЛЛСА, «Расемон» Акіри КУРОСАВИ, «На останньому подиху» Жан-Люка ГОДАРА, "Психо" Альфреда ХИЧКОКА, "Зоряні війни" Джорджа ЛУКАСА.

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