У Львові звільнили водія маршрутки, що палив за кермом

У Львові звільнили водія маршрутного таксі, який палив за кермом, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Ігор СОБЕНКО поінформував, що з початку року до управління транспорту та зв’язку Львівської міськради надійшло 19 заяв від пасажирів, які скаржилися на водіїв-курців.

«Цього тижня працівники управління транспорту та зв‘язку провели рейд-перевірку на кінцевих зупинках міських автобусів… Серед порушень ми зафіксували і куріння водіїв. Таких було десять. Складено відповідні акти, і водії-порушники разом з керівниками чи представниками фірм-перевізників будуть в управлінні пояснювати свої вчинки. Крім того, після кожної скарги ми викликаємо водіїв в управління. Попереджаємо про неприпустимість такої поведінки – чи то стосується куріння, чи відмови у пільговому проїзді, чи іншої скарги. Якщо такий випадок фіксується ще раз чи два, то водії отримують догани і їх звільняють з роботи», - сказав І.СОБЕНКО.