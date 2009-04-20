Парламент заборонив демонтувати газетні кіоски

Верховна Рада України весла зміни до постанови “Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження”.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 356 народних депутатів з 440 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з ухваленою постановою, запроваджується мораторій на демонтаж кіосків з розповсюдження друкованих засобів масової інформації (преси) з метою подальшого розвитку вітчизняної видавничої справи, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на виданні, виготовленні та розповсюдженні друкованих засобів масової інформації (преси).