Українські дороги стануть кращими

Міністерство транспорту та зв`язку України виділило 500 млн. грн. на покращення в 2009 році стану доріг державного значення, які співпадають із дорогами населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровську міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, Мінтранс почав реалізацію програми з передачі з балансу місцевих рад на баланс «Укравтодору» автодоріг у містах і селах України.

«Це абсурд, коли хороша державна дорога в якійсь Зачепилівці переривається на два кілометри дорогою з ямами й вибоїнами», – сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, програма виконуватиметься цільовим чином, незважаючи на те, що надходження до спецфонду Мінтрансу від реалізації бензину й автомобілів поточного року істотно скоротилися. Й.ВІНСЬКИЙ уточнив, що споживання бензину в Україні зменшилося на 30%.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» має намір до 1 травня ц.р. ліквідувати сезонні руйнування автодоріг державного значення, до 1 червня – місцевого значення.

За словами голови «Укравтодору» Вадима ГУРЖОСА, на поточні ремонти цього року загалом направлять 4 млрд. грн., включаючи зимове утримання й ремонти після зими. Крім того, на капітальні ремонти й будівництво автодоріг буде витрачено ще понад 6 млрд. грн.

Загалом у 2009 р. у держбюджеті передбачено 16 млрд. грн. на фінансування доріг загального користування, порівняно з 10 млрд. грн. у 2008 р.

За даними голови відомства, з 20 тис. км автодоріг державного значення 85% потребують повного оновлення.

Довідка УНІАН. В Україні понад 700 тис. км автодоріг. На балансі Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") перебуває 170 тис. км доріг, із них 20 тис. км – державного значення й 150 тис. км місцевого значення. 86 тис. км автодоріг – це комунальні автодороги, що не відносяться до балансу «Укравтодору».