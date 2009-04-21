Квитки на транспорт продаватиме і “Укрпошта”

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ презентував у Житомирській області нову послугу з продажу пасажирських квитків через відділення зв`язку "Укрпошти".

Урочиста презентація проекту відбулася спочатку у відділенні поштового зв`язку №1 села Пруд Брусилівського району, а потім у першому відділенні зв`язку в Коростишеві.

«Сьогодні в Україні офіційно стартувала система продажу залізничних і авіаквитків на пасажирський транспорт у міжміському сполученні через відділення "Укрпошти"», – повідомив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, нова послуга розрахована насамперед на сільське населення. Завдяки цьому проекту вперше в Україні сільські жителі зможуть дистанційно, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту, замовити квитки на літак, потяг чи автобус.

За словами генерального директора «Укрпошти» Таїсії ЗАМКОВОЇ, реалізація цього проекту дасть змогу селянам замовляти за 1-3 дні та одержувати квитки на транспорт у своєму населеному пункті. На її думку, у виграші будуть і городяни, «адже поштових відділень в Україні тепер значно більше, ніж квиткових кас».

Також Т.ЗАМКОВА зазначила, що сьогодні презентована система, завдяки якій придбати електронний квиток можна буде як через автоматизоване, так і через неавтоматизоване поштове відділення.