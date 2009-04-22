СБУ попередила контрабанду з ЄС на 1,5 млн. євро

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою України ліквідовувала канал контрабандного ввезення товарів широкого споживання з країн Європи до України.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, зокрема, на митному посту «Ягодін» затримано при спробі контрабандного ввезення партії одягу всесвітньо відомих брендів, парфюмерної продукції і електропобутової техніки на загальну суму понад 1,5 млн. євро.

Контрабанда перевозилася в трьох автобусах «Неоплан».

Крім того, в одному з автобусів серед вантажу було вилучено незадекларованих 350 тис. дол. США.

Вказані товари правопорушники намагалися ввезти до України з використанням так званої схеми «порожніх автотранспортних засобів». В даний час здійснюються відповідні слідчі дії, відзначили в СБУ.