В Києві дозволено продаж продуктів ТМ “Карапуз” з манкою

Продукція ТМ «Карапуз» та каша «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком», до складу якої входить крупа манна, дозволена до реалізації в торгівельних мережах на території України.

Про це йдеться в роз’яснювальному листі Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17 квітня ц.р. до керівників територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів та керівникам інших зацікавлених відомств.

Повідомляється, що раніше приписом Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів від 30 березня ц.р. №015 припинено реалізацію партії каші «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком» ТМ «Карапуз», до складу якої входить борошно пшеничне, що заборонено ч. 9 ст. 9 Закону України “Про дитяче харчування”.

Оскільки підприємство внесло зміни до технічних умов випуску сухих каш для дитячого харчування ТМ “Карапуз” і вилучило зі складу вказаних продуктів борошно пшеничне, замінивши його крупою манною, продукт знову допущений до реалізації.

Відзначається також, що ці зміни в складі продукту погоджені Міністерством охорони здоров’я, а також пройшли сертифікаційні випробування в інституті Екогігієни і токсикології ім. Л.Медведя.

Як повідомляв УНІАН, Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів своїм розпорядженням, від 30 березня ц.р. №015, заборонило реалізацію на території столиці дитячої каші ТМ «Карапуз». Зокрема, було заборонено торгувати сумішшю «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком».

За даними управління, при виробництві каші «Мультизлакова молочна з яблуком і персиком» використовувалося пшеничне борошно, що заборонено ч.9. ст. 9 Закону «Про дитяче харчування».

Продукція під торговою маркою "Карапуз" виробляється на ТОВ «Південний консервний завод дитячого харчування» (Херсон).