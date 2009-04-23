У Коростені розробляють турмаршрут “вихідного дня”

Влада Коростеня ініціює відкриття туристичного маршруту в місто і Житомирську область.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив мер Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО.

За його словами, для залучення туристів у місто розроблений туристичний маршрут «вихідного дня», який передбачає екскурсії і відвідини цікавих місць у Житомирі, Коростені і Житомирській області. За попередніми оцінками, вартість такого туру становитиме близько 300 грн. з людини. У цю вартість входитимуть проїзд на автобусі, екскурсії, харчування і проживання у готелі, уточнив В.МОСКАЛЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні пропозиція туристичного маршруту розіслана турагентствам України, і, можливо, найближчим часом ці тури проводитимуться.

В.МОСКАЛЕНКО повідомив, що в маршрут включено відвідини Музею космонавтики ім. С.П.Корольова, краєзнавчого музею в Житомирі, музею коштовностей Полісся, краєзнавчого музею Коростеня, підземної фортеці – військово-історичного комплексу «Скеля», а також купання в цілющому озері в селищі Чоповичі.

В.МОСКАЛЕНКО сподівається, що цей тур зацікавить як українських, так і іноземних туристів.

Також він повідомив, що в Коростені щорічно проводиться фестиваль дерунів, і цього року планується встановити пам`ятник деруну.

Присутні на прес-конференції керівники туристичних фірм зазначили, що основна проблема нерозвиненості внутрішнього туризму – відсутність інформації про те, що можна подивитися в тому чи іншому місті.

«Частина українців узбережжя Туреччини і Єгипту знає краще, ніж Україну», - зазначили вони. При цьому керівники туристичних фірм заявили, що останнім часом з`являється тенденція до зацікавленості населення і відродження внутрішнього туризму.