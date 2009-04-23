Італійський перукар заплатить клієнтці 1635 євро

Неаполітанський перукар, клієнтка якого залишилася незадоволена підібраним їй кольором волосся і потрапила до лікарні на декілька тижнів з обпеченою шкірою голови, повинен виплатити потерпілій більше 1600 євро за моральні і фізичні збитки.

Таке рішення ухвалив мировий суддя Неаполя, повідомляє РИА Новости.

Після відвідин стиліста 26-річна Паола не тільки пішла з перукарні незадоволена кольором пофарбованого волосся, але й змушена була звернутися до лікарів через сильне подразнення шкіри голови.

Суддя, який розглядав справу дівчини, визнав, що перукар має відповісти за прикру помилку. У зв`язку з тим, що "помилка, здійснена перукарем, крім шкоди здоров`ю, призвела до зміни зовнішності жінки", суддя ухвалив, що стиліст повинен виплатити своїй "жертві" 1635 євро.