Ефективність захисту прав споживачів знизиться

Відсутність у державному бюджеті коштів на проведення лабораторних досліджень товарів знижує ефективність захисту прав споживачів. Таку думку висловив кореспонденту УНІАН начальник головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів Олег ДУНАЄВСЬКИЙ.

За його словами, через економічну кризу фінансування проведення лабораторних досліджень для органів із захисту прав споживачів не передбачене. «Грошей на це немає, і тому сьогодні ми маємо право проводити тільки органолептичні дослідження. Тобто, беремо пляшку, наприклад, горілки, дивимося, якщо є сторонні включення – бракуємо, протікає пробка – бракуємо, недостатньо інформації на етикетці – бракуємо, недолив – бракуємо. Щодо проведення інших лабораторних досліджень - мікробіологічних, фізико-хімічних, радіологічних – це сьогодні не проводиться, тому що фінансування на це не виділено», - сказав О.ДУНАЄВСЬКИЙ.

За його словами, минулого року Держспоживстандарт одержував гроші на лабораторні дослідження, зокрема Київське міське управління із захисту прав споживачів мало річний бюджет понад 500 тис. грн. на такі дослідження. «На цю суму ми займалися лабораторними дослідженнями один квартал, і понад 30% продукції, яку ми досліджували, з якихось причин не відповідали нормі», - сказав О.ДУНАЄВСЬКИЙ.

Він зазначив, що через те, що не проводяться лабораторні дослідження, природно, знижується якість захисту прав споживачів. «Наприклад, споживач звернувся до нас, що заправився бензином, і у нього застукав двигун. Ми не можемо розглянути таку скаргу, оскільки, щоб її розглянути, потрібні гроші – потрібно прийти на заправку, де людина заправилася, відібрати пробу, віддати у відповідну лабораторію, там повинні провести дослідження, ми повинні згідно із законом заплатити близько 300 грн. за одне дослідження, плюс ми повинні сплатити вартість зразка, і лише після цього можемо сказати, правий споживач чи ні, відповідає цей бензин за якістю чи не відповідає. А на сьогодні такого роду скаргу розглянути ми не можемо, тому що відповідного фінансування немає», - пояснив О.ДУНАЄВСЬКИЙ.