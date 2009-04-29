Свинячий грип не зіпсує українцям апетит до свинини

Проблема свинячого грипу не позначиться на споживанні свинини в Україні.

Таку думку у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН висловила начальник аналітичного відділу Консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК.

«На споживанні свинини це не позначиться, оскільки вірус не передається через їжу. У нас це національний продукт, тому сказати, що різко скоротиться його споживання – навряд чи. Тим паче, що вірус передається від людини людині або від живої тварини людині, а через продукти харчування не передається», - сказала М.Колесник.

Вона нагадала, що коли в Україні були зареєстровані випадки захворюваності птахів пташиним грипом, і існувала теоретична можливість зараження через продукти харчування, істотного впливу безпосередньо на споживання м`яса птиці в нашій країні це не дало.

«Тут усе залежить від інформаційного висвітлення даної проблеми. Тому, якщо буде правильна інформаційна компанія, якщо до людей донесе, що це абсолютно безпечно, я думаю, наші виробники не постраждають», - підсумувала М.Колесник.

У свою чергу, керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир ЛАПА погодився, що якщо буде проведено необхідне роз`яснення, що вірус не передається через продукти харчування, то ніякого впливу на споживання свинини в нашій країні це не надасть. «Але очевидно, що десь на локальному рівні відчуватиметься дефіцит інформації, і я думаю, що короткотривалий вплив на споживання цього м`яса може бути. Але через декілька тижнів ситуація вирівняється і все визначатиметься можливостями виробництва і купівельною спроможністю населення», - сказав В.ЛАПА.

Як повідомляв УНІАН, спалахи захворюваності на свинячий грип зафіксовані у Мексиці, США, Канаді, Бразилії, Англії, Чехії, Шотландії, Іспанії, Новій Зеландії, Австралії, Франції, Італії і Ізраїлі, і кількість хворих зростає.

Глава Всесвітньої організації охорони (ВІЗ) здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання має "потенціал пандемії". Разом з тим, виконуючий обов`язки генерального директора ВОЗ з охорони здоров`я і навколишнього середовища Кейжі ФУКУДА заявив, що світ підготовлений до боротьби із загрозою пандемії грипу краще, ніж до того, як зіткнувся 5 років тому з епідемією пташиного грипу. За його словами, вже ведеться розробка вакцини проти свинячого грипу.

Грип свиней – висококонтагіозна хвороба, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і ураженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може викликати захворювання у людей, і навпаки, встановлена можливість зараження свиней грипом людей.

Вперше хвороба діагностована у 1918 році в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичної і хімічної дії. Температура 60 градусів за Цельсієм впродовж 20 хвилин повністю інактивует вірус.