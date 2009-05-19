Україна втратила 70% прогнозованого урожаю кісточкових. Про це повідомив сьогодні в Києві журналістам перший заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

За словами Ю.Лузана, заморозки, які спостерігалилися в квітні на всій території України, завдали шкоди садівництву і виноградарству, особливо в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях і в інших регіонах.

«Ми оцінюємо ситуацію так, що, особливо по кісточкових, ми втратимо 60 навіть 70% того урожаю, який чекали», - сказав Ю.Лузан.

Як раніше повідомляв УНІАН, фахівці прогнозували втрату 50% урожаю абрикоси, персика і ягід із-за заморозків.