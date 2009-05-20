На ліках писатимуть шрифтом Брайля

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 340 із 440 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміну до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби», якою передбачено на зовнішній упаковці лікарського засобу зазначати шрифтом Брайля (рельєфно-крапковим шрифтом для читання сліпими) назву лікарського засобу, дозування та лікарську форму з метою забезпечення доступності інформації про лікарські засоби для сліпих і осіб, які недобачають, що значно полегшить цим особам їх застосування при лікуванні.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що в Україні кількість громадян, які для ознайомлення з друкованою інформацією застосовують шрифт Брайля коливається від 45 000 до 50 000 осіб, в тому числі кількість тотально сліпих коливається від 10 000 до 20 000 осіб.