Український ринок побутової техніки й електроніки скоротився на третину

Загальний обсяг ринку побутової техніки і електроніки в Україні в першому кварталі 2009 року скоротився на 35,1% - до 5,88 млрд. грн. Про це йдеться у дослідженні компанії GFK Ukraine, опублікованому на сайті компанії.

Згідно з дослідженням, у першому кварталі 2009 року найбільших збитки зазнали сектори інформаційних технологій (ІТ), офісного устаткування і витратних матеріалів, телеком - вони продемонстрували скорочення обсягів продажів більш ніж на 50%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Падіння обсягів продажів в секторах побутової електроніки і фото склали 21,7% і 27,3%, відповідно, майже на 14% знизилися обсяги продажів в секторах великої і малої побутової техніки.

Найбільше падіння - 54,2% - зафіксоване на ринку офісного устаткування, що пов`язане зі значною часткою на цьому ринку корпоративних продажів.

На ринку ІТ падіння склало 51,3% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – теж через падіння корпоративного попиту. Так, якщо у 2008 році спостерігався значний ріст продажів ноутбуків на противагу падінню продажів моніторів і стаціонарних комп`ютерів, що у результаті дало загальний ріст сектора, то у першому кварталі 2009 рік продажі ноутбуків знизилися на 33,6% і зумовили зниження показників сектора загалом. Також знизилися обсяги продажів моніторів і стаціонарних комп`ютерів - на 60,5% і 64,4% відповідно.

На ринку товарів для телекомунікацій падіння обсягів продажів в першому кварталі 2009 року склало 51,6%. При цьому на ринку мобільних телефонів зафіксовано падіння об`ємів продажів у розмірі 53,8%. Також зазнали збитків і ринки стаціонарних телефонів і факсів, де падіння об`ємів продажів склало 30,2% і 52,7% відповідно. В той же час обсяг продажів комунікаторів виріс на 11,6%, що значною мірою можна пояснити незначним рівнем проникнення цього товару у домогосподарства.

У секторі побутової техніки зафіксовано падіння обсягу продажів на 21,7%, при цьому найбільше падіння (більше 40%) зафіксоване на ринку автомобільних магнітол, камкодерів і домашніх аудіо систем. На 30% впали обсяги продажів телевізорів з кінескопами і плазмових телевізорів, домашніх кінотеатрів і ін.

Порівняно з більшістю товарів побутової електроніки, ринок цифрових фотокамер продемонстрував помірне падіння - 27,3%. Такий рівень споживання експерти пояснюють відносно стабільними цінами порівняно з іншими секторами, незважаючи на девальвацію національної валюти і подальший ріст цін на ринку побутової техніки і електроніки.

Найнижче падіння обсягів продажів в грошовому виразі в першому кварталі 2009 року зафіксоване на ринках крупної і дрібної побутової техніки – 13,9% і 13,5%, що було «зумовлено значним зростанням середньої ціни порівняно з іншими секторами», - мовиться в дослідженні.

Зниження обсягів продажів трьох основних товарних груп – холодильників, пральних машин, плит і духовок склало 14,9%, 11,8% і 15,6%, відповідно. В той же час в сегменті кухонних поверхонь, морозильних камер і сушильних машин зафіксований ріст - 5,2%, 7,9% і 35,1%, відповідно, що пов`язане з відносно незначними об`сягами продажів за аналогічний період минулого року.

У секторі дрібної побутової техніки також відбулося значне підвищення середньої ціни, що привело до зниження обсягів продажів у першому кварталі 2009 року (13,5%). Падіння було викликане динамікою у двох основних товарних групах – пилососів і техніки для приготування їжі (мінус 15,7% і 14,6%, відповідно). Найбільше зниження обсягів продажів відбулося на ринку фритюрниць, електричних зубних щіток, засобів для гоління й епіляторів - 45,3%, 33,9% і 24,7%, відповідно. В той же час, товарні групи з малим проникненням в домогосподарства і відносно малою середньою ціною – пристрої для приготування гарячих напоїв, фени і машинки для стрижки показали ріст обсягів продажів на 4,9%, 1,3% і 2,1%, відповідно.

Довідка УНІАН. GFK TEMAX Ukraine – індекс моніторингу ринків побутової техніки і електроніки, розроблений компанією GFK Retail and Technology. Результати базуються на дослідженнях, які проводить панель роздрібної торгівлі компанії GFK Retail and Technology. Панель роздрібної торгівлі акумулює дані із понад 190 тис. роздрібних торгових точок у всьому світі.

Компанія GFK Ukraine – українська дослідницька компанія, яка надає послуги з опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові і Білорусі. GFK Ukraine входить у міжнародну дослідницьку мережу GFK Group, четверту за розмірами дослідницьку групу у світі. GFK Group об`єднує 115 компаній в більш ніж 100 країнах світу.