Завод «Національна горілчана компанія» встановив нову лінію розливу

Завод «Національна горілчана компанія» (НВК), що входить у компанію «Національні алкогольні традиції», у травні поточного року встановив додаткову лінію розливу потужністю 12 тис. пляшок на час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Завдяки новій лінії сукупні потужності двох виробничих майданчиків заводу становитимуть 54 тис. пляшок на час.

Також наголошується, що за січень-квітень 2009 року НВК збільшив виробництво майже на 1,3 рази порівняно з аналогічним періодом 2008 року. При цьому компанія експортує свою продукцію більш ніж у 20 країн (країни Балтії, Росія, Німеччина, Кіпр, Ізраїль та ін.).

Довідка УНІАН. Компанія "Національні алкогольні традиції" має в своєму розпорядженні декілька виробничих баз. ВАТ "Коблево" (селище Коблево, Миколаївська обл.) випускає вина під ТМ "Коблево". На заводі «НВК» розливається лікеро-горілчана продукція під сімома власними брендами: «Хлібний Дар», «Цельсій», «Байка», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», фруктово-ягідна настоянка «Моя» і горілка «La femme».