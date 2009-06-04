Carlsberg хоче зменшити залежність від російського ринку

Данська пивоварна компанія Carlsberg планує подальше збільшення продажів в Азії, щоб зменшити її залежність від російського ринку пива, пише The Financial Times.

«Ми дійсно вважаємо Азію пріоритетною шляхом розвитку», – сказав в інтерв`ю виданню виконавчий директор компанії Йорген Буль Расмусен. Активізація на азіатському ринку зрівноважила б залежність Carlsberg від російського ринку, на який на даний момент доводиться близько половини продажів компанії, відзначив він, повідомляє «Газета.Ru»