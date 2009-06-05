Білорусь має намір вийти на ринок молока Європи

Білорусь сподівається на надання їй права експорту молочної продукції на ринок ЄС у поточному році. Про це повідомила заступник начальника головного управління зовнішньоекономічної діяльності Міністерства сільського господарства і продовольства Тамара Усачова, слова якої наводить Agrobel.

Т.Усачова нагадала, що Білорусь вже надали усі необхідні документи, провела інспекцію трьох підприємств - "Савушкін продукт", "Березовський сироваренний комбінат" і підрозділу з виробництва морозива СП "Санта-Бремор".

"Ми зараз на завершальному етапі – очікуємо рішення Європарламенту про наданню нам права виходу на європейський ринок", - уточнила Т.Усачова.

Т.Усачова відзначила, що на підставі перевірки окремих підприємств робиться висновок щодо надання права на експорт молочної продукції для всієї країни в цілому. "Потім вже наша ветеринарна служба ухвалюватиме рішення, хто з підприємств відповідає (вимогам ЄС), і кому даватиметься право на вивіз продукції", - додала вона.

Нагадаємо, в поточному році, у вересні, європейські інспектори перевірять виконання українськими виробниками рекомендацій, даних інспекторами FVO, щодо оцінки санітарного контролю виробництва молочної продукції.