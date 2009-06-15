Запущено кошерний пошуковик

В інтернеті з`явилася кошерна пошукова система Koogle, повідомляє Reuters. Вона повністю відповідає вимогам ортодоксальних рабинів.

У пошуковій видачі Koogle відсутні посилання на сайти з контентом, який ортодоксальні іудеї вважають небажаним. Це, наприклад, фотографії жінок і різні матеріали сексуального характеру.

Також користувачі Koogle не побачать посилань на сайти, де зустрічаються предмети, заборонені в ортодоксальних іудеїв. Це, наприклад, телевізори.

Крім того, функціонал Koogle обмежений у суботу - в Шаббат. Цього дня всім правовірним іудеям заборонено працювати, і якщо хтось спробує купити щось через Koogle, то система відмовиться прийняти замовлення.