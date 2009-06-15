Відкрився «Євробазар на Осокорках»

У Дарницькому районі Києва відкрився центр торгівлі «Євробазар на Осокорках». Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Євробазару".

У суботу, 13 червня, було пущено першу чергу центру торгівлі – відкрито понад 250 торгових точок у форматі міні-магазинів з окремим входом і скляними вітринами або роллетами по фасаду, а також велику парковку, літнє кафе і роздрібний павільйон для опту.

Загальна площа території «Євробазару на Осокорках» становить 5 гектарів, загальна кількість торгових місць – понад 1000, місткість парковки – 300 машин.

Будівництво «Євробазару» ведеться у три етапи. Перша черга – 286 торгових місць, павільйон роздрібної торгівлі для опту і літнє кафе.

Друга черга – критий продуктовий павільйон площею близько 3 тис. кв.м. Тут розташуються адміністративні приміщення, ветеринарна лабораторія, м`ясний, молочний і рибний відділи, які відповідатимуть усім європейським стандартам торгівлі продуктами харчування. Третя черга – більш ніж 700 торгових місць.

Відкриття другої і третьої черг «Євробазару» планується до кінця 2009 року.