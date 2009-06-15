У індійському курнику знайшли найбільше у світі яйце

На півночі Індії курка-несучка потрапила в місцеву книгу рекордів "Лімки" за те, що знесла величезне яйце вагою 162 грами, повідомляє РБК з посиланням на телеканал НТВ.

Яйце, що дивує своїми розмірами, досягає 10 сантиметрів у довжину і 5 сантиметрів у діаметрі. "Це було дуже несподівано. В основному курки цієї породи несуть яйця масою від 50 до 60 грамів", — сказав власник ферми у штаті Пенджаб. За його словами, рекордсменкою стала безіменна 10-місячна несучка породи лохманн. Примітно, що птах важить всього 1,25 кілограма.

Попередній "яєчний" рекорд було зафіксовано у 2003 році. Він належав курці з південного штату Андхра-Прадеш, яка знесла яйце масою 160 грамів.