Результати перевірки ЄС птахівництв України будуть у червні-липні

Київ. Результати інспекції фахівцями Європейського Союзу птахівницьких господарств України очікуються протягом червня-липня.

Про це повідомив у понеділок у ході прес-конференції у Києві міністр аграрної політики України Юрій Мельник.

На даний час фахівці ЄС інспектують 5 птахівницьких господарств. Очікується, що за наслідками атестації українські підприємства до 2010 року одержать дозволу на експорт м`яса птиці і харчового яйця в країни ЄС.

За його словами, фахівці ЄС планують завершити роботу у середу - 17 червня.

«Попередні результати можливі не раніше четверга, але це будуть дуже попередні дані, які уточнюватимуться», - сказав міністр.

За його словами, результати інспекції можна чекати протягом одного календарного місяця після завершення роботи інспекторів.

Щодо інспекції українських тваринницьких господарств, то Міністерство аграрної політики очієї її восени цього року.

«Ми чекаємо восени, орієнтовно в жовтні, наступна інспекція фахівцями ЄС за напрямом «страшне м`ясо» - свинина і яловичина», - сказав він.

Міністр зазначив, що інспекцію проходитимуть тільки ті підприємства, які подадуть заявки, з тим щоб одержати дозвіл на експорт своєї продукції до ЄС.

Нагадаємо, у лютому голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ заявив, що Ветеринарна служба України має намір ввести обов`язкову інспекцію підприємств, що імпортують продукцію до України.

За його словами, Україна може отримати право експорту м`яса і молочної продукції в країни Євросоюзу до кінця цього року.