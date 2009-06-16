Цукор у Криму в травні подешевшав

Вперше за останні три місяці в Криму, єдиному регіоні України, відмічено зниження середньої роздрібної ціни на цукор на 0,02 грн. за 1 кг або на 0,4%, передає кореспондент УНІАН.

За даними Міністерства економіки АРК, в Криму цукор коштує 4,87 грн. за 1 кг, при цьому рівень цін на цукор варіюється від 4,68 (Рівненська область) до 5,13 грн./кг (м. Київ).

За підсумками третьої декади травня 2009 року на 12 продуктів (хліб з борошна пшеничного вищого сорту, борошно пшеничне вищого сорту, яловичина, свинина, сало, рис, вермішель, масло вершкове і олія, крупа манна і гречана, яйця курячі) з 19 соціально значущих найменувань середні роздрібні ціни в Криму склалися нижче, ніж у середньому по Україні, на 0,2%-24%. Середні роздрібні ціни на рис, сало і олію в Криму в 3 декаді травня найнижчі порівняно з іншими регіонами України.

Крім того, у Криму в третій декаді травня відзначалося зниження роздрібних цін на молоко з 4,47 до 4,45 грн./л або на 0,4% і сметану з 12,91 до 12,73 грн./кг або на 1,4%. Також зменшилися середні роздрібні ціни на яйця курячі (-9,6%), ковбасу варену 1 сорту (-0,6%) і сало (-4,8%). Роздрібні ціни на хліб з борошна пшеничного вищого і 1-го гатунку, хліб житньо-пшеничний, вермішель, крупу гречану і манну, масло вершкове і олію залишилися без змін.

Разом із тим, трохи збільшилися середні роздрібні ціни на борошно пшеничне вищого сорту (+1,1%), рис (+0,2%), яловичину (+0,3%), свинину (+0,2%) і м`ясо птиці (+1,5%).