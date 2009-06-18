Кількість безробітних в Україні зменшується

Кількість зареєстрованих безробітних e цілому по Україні на 1 червня 2009 року склала 736,3 тис. осіб, що на 18% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. чоловік).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 червня 2009 року становив 2,6% населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 червня одержували допомогу по безробіттю, склала 544,7 тисяч. Середня сума допомоги по безробіттю з початку року збільшилася на 15,26 грн. і становить 619,68 грн.