Олімпійський день у Києві

У суботу світова спільнота відсвяткувала Олімпійський день, яким цього року відзначається 115-річниця заснування Міжнародного олімпійського комітету.

З цієї нагоди на Майдані Незалежності в Києві провели міжнародну спортивну акцію «Олімпійський день бігу 2009» та змагання зірок жердини "Стрибки на майдані".

Організатором акції виступив Національний олімпійський комітет України (НОК) за сприяння Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту, Федерації легкої атлетики, за підтримки відомих компаній.

У Києві Олімпійський день бігу почався о 10:00 в парку відпочинку "Гідропарк". Старт легкоатлетичному кросу працівників центрального апарату МВС України дав президент НОК Сергій Бубка, який привітав усіх учасників і побажав й надалі продовжувати йти із спортом по життю.

А основне свято відбулося на Майдані Незалежності, де зібралося декілька тисяч киян і гостей міста.

Символічним забігом разом з дітьми почали змагання Бубка, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій Журавський, голова Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки Вячеслав Гамов, олімпійські чемпіони Ельбрус Тедєєв, Юрій Білоног, призери Олімпійських ігор Ніна Уманець, Світлана Мазій, Георгій Леончук, Ганна Сорокіна та інші.

Фото: Міністр України у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій Павленко, Президент НОК Сергій Бубка, міністр освіти і науки України В`ячеслав Гамов взяли участь в Олімпійському Дні бігу на Майдані Незалежності.

Забіги відбулися в п`яти категоріях: дошкільнята, школярі у віці від 7 до 14 і 15-17 років, студенти, спортивні любителів і ветерани спорту, а також забіг спортсменів з обмеженими можливостями.

Справжнім подарунком для всіх учасників стала презентація офіційної пісні Олімпійської збірної України на Іграх XXIX Олімпіади - "Чемпіони", яку виконав Віталій Козловський.

Олімпійський день традиційно проходить у всьому світі з нагоди заснування Міжнародного Олімпійського Комітету (23 червня 1894 року). І вже 15 років Національний Олімпійський комітет України спільно зі своїми осередками теж проводить Олімпійський день.

Олімпійський день відбувся також в інших регіонах України за участю керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників державних установ та громадських організацій, відомих спортсменів і тренерів, учнів спортивних та загальноосвітніх шкіл, студентської молоді та любителів спорту.