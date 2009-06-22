НБУ надаватиме кредити Фонду гарантування вкладів

Національний банк України має намір надавати кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі недостатності коштів фонду для виплати гарантованої суми за банківськими вкладами фізичних осіб.

Ця норма передбачена в обнародуваному на сайті Верховної Ради Положенні про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженому постановою НБУ №308, яка набуде чинності 27 червня 2009 року.

Згідно з наданою інформацією, Нацбанк має намір надавати кредити фонду, якщо загальна сума виплат фонду перевищує 80% його коштів; якщо фонд вичерпав фінансові можливості, монетизувавши всі свої активи; якщо фонд подав заявку в Міністерство фінансів України про ліміт кредитування в десятикратному розмірі надходжень від своїх учасників за перше півріччя для включення в проект бюджету наступного року.

Заставою по кредитах можуть виступати майбутні доходи фонду (в розмірі 80% суми забезпечення), держоблігації (100%) та урядові гарантії (100%). Застава може бути однорідною або змішаною, а фонд має право достроково погасити кредит НБУ. У разі невиконання фондом умов кредитування НБУ списуватиме кошти з його рахунку.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, котра виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Обсяг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 червня ц.р. склав 4,579 млрд. грн. У Реєстр фонду включено 180 учасників і 4 тимчасові учасники.