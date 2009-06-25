Путін вважає неприпустимою торгову націнку в 70%

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає неприпустимою високу торгову націнку на товари, повідомив «Перший канал». На нараді, присвяченій обговоренню законопроекту про торгівлю, Путін відзначив, що регулювання в рамках ланки «виробник-переробник і продавець» могло б стати істотним внеском у справу стабілізації на роздрібному ринку, повідомляє http://www.BFM.ru/.

«Нам точно не потрібно продовження марних суперечок у цьому ланцюжку, бо доти, поки вони точаться, утискатимуться інтереси споживачів. Нам слід знайти баланс інтересів у всьому ланцюжку», - відзначив глава уряду. «Важко собі уявити ситуацію, щоб у країні з розвиненою соціальною і ринковою системою була торгова націнка на товар у 70 з гаком відсотків. Це перебір», — підкреслив Путін.

Прем`єр-міністр відзначив, що на Заході максимальна роздрібна націнка зазвичай не перевищує 25%. «А в нас на окремі товари доходить і до 50%, і до 100% від ціни виробника», — вказав він. При цьому Путін вважає, що можливо, потрібна цінова планка на товари першої необхідності, наприклад, на хліб.