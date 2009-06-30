На Львівщині чоловіка вкусила змія

На Львівщині під час збору ягід чоловіка вкусила змія

Під час збору ягід у лісі Яворівського району Львівської області чоловіка вкусила змія.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, інцидент трапився 28 червня. Потерпілого, жителя села Салаші Яворівського району, було терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення Яворівської районної лікарні.

За даними медиків, на даний час життя чоловіка поза загрозою.