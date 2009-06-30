У Львові відкрили перший в Україні музей-в‘язницю

Служба безпеки України та Центр досліджень визвольного руху відкрили у Львові перший в Україні музей-в‘язницю «Тюрма на Лонцького».

До пам’ятника Жертвам комуністичних репресій було покладено квіти від Президента України, керівництва СБУ та місцевої влади. Панахиду відслужили представники головних християнських конфесій Львова.

На віче, яке відбулося біля пам‘ятника Жертвам комуністичних репресій, виступили голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, колишні політв’язні Юрій ШУХЕВИЧ та Ірина КАЛИНЕЦЬ, директор Центру досліджень визвольного руху Руслан ЗАБІЛИЙ.

«Влади змінювали одна одну на українській землі, їх об‘єднувало прагнення позбавитися від всього українського, розчинити національну ідентичність нашого народу. Тому чи в тюрмі «на Лонцького» керувала польська поліція, чи німецьке гестапо, чи радянське НКВД-КГБ - її головними в`язнями залишалися борці за незалежність, учасники визвольного руху. Львівська «Тюрма на Лонцького» протягом кількох десятиліть була не стільки тюрмою, стільки катівнею, де вчинялися злочини проти людства про які ми не вправі забути», - наголосив у своїй промові перед львів’янами В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Міський голова Львова А.САДОВИЙ, у свою чергу, подякував Центру досліджень визвольного руху за створення експозиції і пообіцяв підтримку в подальшій реалізації Центром створення Меморіалу.

«З бюджету Львова у 2009 році буде виділено 1 млн. 200 тис гривень для Меморіалу, 800 тис грн. – з бюджету загального розвитку, 400 тис грн. – із загального бюджету», - повідомив А.САДОВИЙ.

Початкову експозицію Меморіалу «Тюрма на Лонцького» - камеру-одиночку, камеру смертників, кабінет слідчого, нещодавно розсекречені «розстрільні списки» та архівні справи на одного із найвідоміших в’язнів – отця Миколи Хмільовського, керівника підпільної греко-католицької церкви та члена парламенту України – Української головної визвольної ради - розташовано на першому поверсі будинку колишньої тюрми, де максимально збережено автентичний вигляд колишньої в‘язниці, яка не зазнала жодних змін відтоді, коли тут перебували політичні в’язні.

Довідка УНІАН. Колишній «Тюрмі на Лонцького» у Львові 85 років. Це була найбільша в’язниця у місті, яка протягом всього періоду боротьби української нації за власну державність була уособленням жорстокості окупаційних режимів на Західній Україні: тут містилися в’язниці польського, німецького та радянського режимів. У трагічні дні кінця червня 1941 року тут було знищено найбільшу кількість політичних в’язнів в Західній Україні – 1645 осіб, що становило 41 відсоток від усіх замордованих в’язнів Львова.

За часів німецької окупації тут містилася слідча в’язниця, де проводилися допити противників Рейху. Після Другої світової війни в’язниця використовувалася радянськими карально-репресивними органами для утримування полонених повстанців під час слідства. Після проголошення незалежності України тут було розташовано слідчий ізолятор СБУ.