Мережа «Еко-маркет» в липні планує відкрити два супермаркети

Мережа продовольчих супермаркетів «Еко-маркет» у липні планує відкрити два супермаркети в Києві та Харкові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 11 липня цього року планують відкрити магазин в Києві (площа –1250 кв. м), а 22 липня – магазин в Харкові (це буде перший супермаркет мережі в цьому місті площею 1212 кв. м).

Довідка УНІАН. Мережа «Еко-маркет» входить до складу ТОВ «ЕКО» і налічує 64 супермаркети в 24 містах України. Впродовж 2009 року компанія "ЕКО" планує відкрити не менше 10 магазинів.