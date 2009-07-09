Південна залізниця призначила додаткові потяги до Криму

Для зручності пасажирів Південна залізниця призначила додаткові потяги в Кримському напрямку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

Так, додатково призначені: потяг №545 Харків—Сімферополь з відправленням із Харкова в 16:57 і прибуттям до Сімферополя в 02:35 (з 1 липня по 30 серпня щодня); №546 Сімферополь—Харків з відправленням із Сімферополя в 11:07 і прибуттям до Харкова в 21:01 (з 4 липня по 2 вересня щодня); №587/588 Харків—Євпаторія з відправленням із Харкова в 00:40 з 15 липня по 31 серпня по непарних числах і прибуттям до Євпаторії в 11:04 того ж дня. Відправлення з Євпаторії в 03:40 з 15 липня по 31 серпня по непарних числах і прибуття до Харкова в 03:40 з 16 липня по 30 серпня по парних числах і 1 вересня.