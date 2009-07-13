На Кіровоградщині на одне вільне робоче місце претендують 19 осіб

На початок липня в Кіровоградській області на одне вільне робоче місце претендували 19 офіційно зареєстрованих безробітних, порівняно з початком року навантаження зменшилось на 6 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Обласному центрі зайнятості.

Серед робітників на вільне місце претендувала 21 людина, на місце службовця – 12 осіб, на місце працівника сільського господарства - 29 осіб.

У 19-ти районах навантаження на одне вільне робоче місце перевищувало середній обласний показник і коливалося від 21 до 287 осіб. Найбільшим воно було у Знам’янському (104 особи) та Світловодському (287 осіб) районах.

Протягом січня-червня 2009 року реєстрація незайнятих громадян в області порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилася на 16,4% і становила 17,1 тис. осіб. Загалом за півроку в обласній службі зайнятості перебувало на обліку 43,3 тис. мешканців області, із них 49,5% - жінки, 42,1% - молодь у віці до 35 років.

Станом на 1 липня 2009 року на Кіровоградщині зареєстровано 1 тис. вакансій, що майже на рівні кількості вакансій на початок року.

Загалом у січні-червні 2009 року в області активними програмами сприяння зайнятості охоплено 25,3 тис. безробітних громадян.