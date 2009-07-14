У Великобританії відмінять пенсійний вік

Уряд Великобританії підготував законопроект, який відміняє граничний вік для виходу на пенсію. Про це сьогодні повідомляє британська преса.

Чинне законодавство країни визначає 65 років як пенсійний вік. Як наслідок, працедавець має право звільнити співробітника після досягнення ним відповідного віку.

Лейбористський уряд ухвалив рішення відмінити це обмеження, яке розглядають як "дискримінаційне". У Великобританії вже цього року ліквідують саме поняття пенсійного віку: люди зможуть працювати стільки, скільки самі вважатимуть за необхідне, і поки виконуватимуть усі посадові обов`язкки.

Залишається тільки визначити, з якого віку і кому виплачувати мінімальну державну пенсію. Напевне, ці виплати отримають іншу назву.

ІТАР-ТАРС