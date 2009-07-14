Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

Найближчими вихідними, 17 та 18 липня, за дорученням Київського міського голови та враховуючи звернення мешканців, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 3 сільськогосподарські ярмарки. Інформує прес-служба КМДА.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор і багато інших продовольчих товарів.

17 липня ярмарок організують у Дніпровському районі на вул. А. Малишка, а 18 липня ярмарки відбудуться в Оболонському (просп. Оболонський, 23-43) та Святошинському (вул. Зодчих, 50-54) районах.

На ярмарках кияни зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.

11 липня в місті провели 3 ярмарки, на яких реалізовали 388 тонн різної сільськогосподарської продукції. До участі у ярмарках задіяли 413 автомашин з продуктами товаровиробників з різних областей України. З них 234 автомашини з овочами та фруктами, 41 – з м’ясом, 7 – з рибою, 5 – з молокопродуктами, 126 – з іншими продовольчими товарами.