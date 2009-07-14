Київські митники затримали 56 тонн винограду

Вантаж із 56 тоннами свіжого винограду із заниженою в декілька разів митною вартістю надійшов з Греції на адресу одного з київських підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, згідно з документами на зазначений вантаж, поданими до митного оформлення до Київської регіональної митниці, вартість винограду становить трохи більше 16 тис. доларів США. Проте, справжня вартість свіжого винограду виявилась значно більшою – понад 36 тис. євро.

З’ясувати це столичним митникам вдалося після тривалих перевірок та співпраці з митними органами Греції, які надіслали копії оригінальних документів на вантаж. Виявилось, що документи не збігаються (з тими, що були подані на Київську регіональну митницю) за вартістю, що, у свою чергу, призвело до недобору митних платежів у розмірі 18 тис. грн.

Наразі за даним фактом (ввезення в Україну свіжого винограду із заниженою в 3 рази митною вартістю) складено протокол про порушення митних правил.