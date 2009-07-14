Європейці побудують сонячні батареї в Сахарі

Європа зацікавилася будівництвом сонячних батарей в Сахарі. Експерти переконують, енергетичний потенціал пустель досі майже не використовують. Адже, всього за 6 годин над територією усіх пустель світу сонце випромінює стільки ж енергії, скільки населення планети використовує за рік.

Пропозицію масштабного проекту вартістю 500 мільярдів доларів ухвалили 12 компаній у Німеччині. Фірми розглянули можливість спорудження в Сахарі електростанцій на сонячних батареях. У випадку реалізації проекту, Європа може отримувати до 15% енергоресурсу з відновлюваних джерел енергії.

До "сонячного" консорціуму увійшли такі концерни як ABB і Siemens, а також енергетичні компанії E.On, RWE, банк Deutsche Bank, страхова компанія Munich Re та інші. План, який розробляється компаніями, дістав назву "Промислова ініціатива Desertec" (Desertec Industrial Initiative).

За планом, сонячні електростанції також забезпечуватимуть частину потреб в електроенергії тих країн, де будуть збудовані. Держави, в яких вестимуть будівництво, поки що невідомі. У жовтні 2009 року буде створена комісія, котра займеться розробкою фінансового плану Desertec та укладанням міжурядових угод.

Канал 24 та лента.ру