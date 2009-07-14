На Луганщині прикордонники зупинили контрабанду окулярів

На Луганщині прикордонники зупинили контрабандне ввезення партії окулярів вартістю понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вчора в Луганській області співробітники Держприкордонслужби затримали вантажівку „ГАЗель”, що їхала через лісопосадку з російського села Клименки в бік українського села Багачка.

За 50 метрів від лінії українсько-російського кордону автомобіль зупинив патруль відділу „Троїцьке”. Побачивши правоохоронців, водій-контрабандист вистрибнув із салону та побіг назад у Росію. В кузові автомобіля прикордонники виявили понад 50 тисяч пар окулярів.

Вантажівку прикордонники передали в Старобільську митницю. За попередньою оцінкою експертів, загальна вартість окулярів становить понад 1 млн. 30 тис. грн.