У Білорусі видають зарплату дровами

Працівникам білоруського підприємства "Адріана плюс", що входить у холдинг "Пінськдрев", який виробляє меблі, запропонували видати зарплату дровами та диванами.

Таким чином керівництво "Адріана плюс" намагається компенсувати брак обертових коштів для закупівлі сировини та матеріалів. У відповідь на незадоволеність персоналу робітникам натякнули, що трудові контракти з підприємством можна легко розірвати або не продовжувати.

Холдинг "Пінськдрев" є найбільшим білоруським виробником меблів. До 80% від загального обсягу виробленої продукції раніше експортували на російський ринок, але останнім часом "Пінськдрев" зіткнувся з кризою експорту.

Раніше робітники в Білорусі вже стикалися з незвичайним отриманням заробітної плати. Так, у червні цього року працівникам панчішного та електролампового заводів у Бресті замість зарплати запропонували килими, у березні у Гомельській області співробітникам 52 місцевих підприємств видали зарплату цибулею, а в січні робітники м`ясокомбінату в Орші замість зарплати отримали по три коробки консервів.

ТСН