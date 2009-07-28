В Перу встановили фонтан з горілкою

Фонтан з виноградною горілкою в 45 градусів встановили в самому центрі столиці Перу на честь річниці незалежності країни.

Перуанці вирішили разом з найважливішим днем країни влаштувати і інше не манш популярне свято -фестиваль виноградної горілки. Її перуанці виготовляють з XVI століття. Вона називається піско і вважається одним з національних символів країни.

За пару годинника з фонтану в центрі Ліми вилилося 1,3 тисяч літрів алкоголю. Випити на честь 188-річниці незалежності Перу прийшли сотні жителів столиці.

Нагадаємо, що подібне свято проводиться не вперше. Традиція ставити горілчаний фонтан з`явилася декілька років тому. Цього року, навіть, не зважаючи на кризу, вирішили не засмучувати любителів національного напою.