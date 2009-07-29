На півночі Китаю понад тисяча людей отруїлася питною водою

Близько 1150 жителів нового району міста Чіфен, що у Внутрішній Монголії на півночі Китаю, постраждали від забруднення питної води і звернулися до лікарів.

Як повідомляє «Газета.Ru», 15 осіб залишилося в лікарні для подальшого медичного спостереження.

Починаючи з 25 липня, деякі жителі восьми мікрорайонів, що розташовані у новому міському районі Чіфена, після вживання питної води почали скаржитися на такі симптоми, як підвищена температура, нудота, блювота і розлад кишечника.

Після інциденту в місті спостерігалося збільшення попиту на мінеральну воду.

В екстреному порядку відбулося робоче засідання міської адміністрації. На даний час санітарно-протиепідемічні служби проводять розслідування.