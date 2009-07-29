На півночі Китаю понад тисяча людей отруїлася питною водою
11:01, 29 липня 2009Права споживачів
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З’ясовують причини
Близько 1150 жителів нового району міста Чіфен, що у Внутрішній Монголії на півночі Китаю, постраждали від забруднення питної води і звернулися до лікарів.
Як повідомляє «Газета.Ru», 15 осіб залишилося в лікарні для подальшого медичного спостереження.
Починаючи з 25 липня, деякі жителі восьми мікрорайонів, що розташовані у новому міському районі Чіфена, після вживання питної води почали скаржитися на такі симптоми, як підвищена температура, нудота, блювота і розлад кишечника.
Після інциденту в місті спостерігалося збільшення попиту на мінеральну воду.
В екстреному порядку відбулося робоче засідання міської адміністрації. На даний час санітарно-протиепідемічні служби проводять розслідування.
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