У Кременчуці відкрили пам'ятник щуці
15:04, 29 липня 2009Права споживачів
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У Придніпровському парку
Сьогодні в Кременчуці Полтавської області на набережній у Придніпровському парку урочисто відкрили пам`ятник «Щуці з Кременчука».
Як передає кореспондент УНІАН, після проведення Всеукраїнським благодійним фондом «Джерело Дніпра» конкурсу дитячого малюнка «Символ Кременчука - це ...», спільно з газетою «Кременчуцька панорама» виникла ідея встановити скульптурну композицію, яка б відтворювала історію й традиції міста, настрої його жителів і була б своєрідною візитною карткою міста.
«Щуку» минулого року запропонували читачі газети в рамках оголошеного конкурсу оригінальних пропозицій зі створення скульптурного символу Кременчука.
Реалізував ідею кременчуцький скульптор Володимир МАКСИМЕНКО.
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