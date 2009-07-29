У Кременчуці відкрили пам'ятник щуці

Сьогодні в Кременчуці Полтавської області на набережній у Придніпровському парку урочисто відкрили пам`ятник «Щуці з Кременчука».

Як передає кореспондент УНІАН, після проведення Всеукраїнським благодійним фондом «Джерело Дніпра» конкурсу дитячого малюнка «Символ Кременчука - це ...», спільно з газетою «Кременчуцька панорама» виникла ідея встановити скульптурну композицію, яка б відтворювала історію й традиції міста, настрої його жителів і була б своєрідною візитною карткою міста.

«Щуку» минулого року запропонували читачі газети в рамках оголошеного конкурсу оригінальних пропозицій зі створення скульптурного символу Кременчука.

Реалізував ідею кременчуцький скульптор Володимир МАКСИМЕНКО.