У Полтаві відкрили пляж для інвалідів
І спортивно-оздоровчий табір
У Полтаві відкрили спеціальна зона відпочинку для осіб з обмеженими фізичними можливостями загальною площею 0,6 га на території пляжу Жовтневого району обласного центру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської міської ради, подібні пляжі для інвалідів облаштовано тільки в Одесі й Алушті.
У спеціально відведеній зоні інваліди тепер зможуть відпочити, а також купатися в спеціальному надувному басейні, із спеціальними підйомними пристроями.
"Тепер інваліди матимуть місце для необхідного їм спілкування та проведення різноманітного дозвілля" - наголошують у повідомленні.
Облаштування пляжу для інвалідів профінансовано з міського бюджету в рамках виконання програми "Турбота".
Крім того, в рамках програми створено спортивно-оздоровчий табір відпочинку для людей з обмеженими фізичними можливостями.