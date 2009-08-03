У Полтаві відкрили пляж для інвалідів

У Полтаві відкрили спеціальна зона відпочинку для осіб з обмеженими фізичними можливостями загальною площею 0,6 га на території пляжу Жовтневого району обласного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської міської ради, подібні пляжі для інвалідів облаштовано тільки в Одесі й Алушті.

У спеціально відведеній зоні інваліди тепер зможуть відпочити, а також купатися в спеціальному надувному басейні, із спеціальними підйомними пристроями.

"Тепер інваліди матимуть місце для необхідного їм спілкування та проведення різноманітного дозвілля" - наголошують у повідомленні.

Облаштування пляжу для інвалідів профінансовано з міського бюджету в рамках виконання програми "Турбота".

Крім того, в рамках програми створено спортивно-оздоровчий табір відпочинку для людей з обмеженими фізичними можливостями.